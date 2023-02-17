Мор: «Невозможно было не продлить контракт с Абаскалем, этого бы просто никто не понял»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился своим мнением по поводу продления контракта московским клубом с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я думаю, у руководства «Спартака» не было вообще никаких шансов не продлить контракт с Абаскалем. По тому, как он работал всё это время, как команда играла в Winline Зимнем кубке РПЛ. Невозможно было не продлить с ним контракт сейчас. Этого бы просто никто не понял», — считает Мор, слова которого цитирует издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца сезона 2024/2025. Зарплата Абаскаля составит 1,5 млн евро в год.

На данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от петербургского «Зенита» на 6 очков.