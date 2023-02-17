Мор: Дзюба усилит «Локомотив», он очень мотивирован

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«В какой бы форме Дзюба ни находился, если команда доходит до штрафной, он может сыграть и головой, и мяч корпусом прикроет. Это в любом случае усиление. Голы забивать он может, никто не будет сомневаться в его мастерстве», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

По мнению эксперта, сейчас Дзюба очень мотивирован и будет доказывать, что его рано списали со счетов.

Напомним, ранее 34-летний Дзюба подписал контракт с «железнодорожниками» до конца текущего сезона.

«Локомотив» идет на 14-й строчке в чемпионате России, набрав 13 очков после 17 туров.