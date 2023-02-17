«Арсеналу» и «Манчестер Сити» предъявлены обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения «Арсеналу» и «Манчестер Сити». Обвинения связаны с поведением футболистов команд – они окружили арбитра во время очного матча Премьер-лиги.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» должны ответить на обвинения до 21 февраля.

Вероятно, Футбольная ассоциация наложит на «Арсенал» и «Манчестер Сити» штрафы.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» на выезде со счётом 3:1. Теперь именно команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги – «горожане» опережают «канониров» по дополнительным показателям.