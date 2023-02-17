Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат гражданство РФ

Изданию «Спорт-Экспресс» стало известно, что бразильским полузащитникам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо было одобрено получение гражданства Российской Федерации.

Сообщается, что бразильцы получат российские паспорта весной 2023 года. Клуб одобрил желание самих игроков в данном вопросе.

Однако правила ФИФА запрещают Малкому и Клаудиньо выступать за сборную России, ведь в 2020 году они принимали участие на Олимпийских играх в составе бразильской национальной команды, с которой сумели завоевать золотые медали турнира.

В 17 матчах нынешнего сезона РПЛ Малком забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

На счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 5 голевых передач.