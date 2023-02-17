Арбитр Казарцев вспомнил, как на матчах детских команд ему угрожали родители

Арбитр Российской премьер-лиги Василий Казарцев вспомнил, как в начале своей карьеры он работал на матчах детских команд.

«Все опасные ситуации для меня тогда были на играх детских команд. Родители, которым не нравилось судейство, обычно обещали, что живой я со стадиона не уеду. Сейчас, работая в РПЛ, чувствую себя в безопасности», - высказался Казарцев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Казарцев отметил, что в матчах детских команд бывали случаи, когда родители оказывали (или пытались оказать) физическое воздействие на судей.

Также Василий Казарцев рассказывал, как он ездил в ОБЭП после работы на скандальном матче между «Спартаком» и «Сочи». Эта игра проходила в августе 2020 года и завершилась со счётом 2:2.