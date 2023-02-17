Григорян: Дзюба не провалится в «Локомотиве»

Футбольный эксперт и тренер Александр Григорян высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Провальная ситуация исключена. Есть порода игроков, с которыми невозможно провалиться, они просто не в состоянии это сделать. Потому что к мастерству присоединяется характер», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «железнодорожников» текущей зимой. Его трудовое соглашение с московским «Локомотивом» рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.