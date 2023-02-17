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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» проиграл на сборах «Нефтехимику»

17 Февраля 2023 • 19:23 Комментировать
Ахмат
0:1
Нефтехимик
окончен

«Ахмат» проводит подготовительный сбор в Турции, и сегодня команда Сергея Ташуева провела контрольный матч с «Нефтехимиком». По ходу матча никто долго не мог открыть счет, и поединок едва не завершился без голов. Лучший момент в конце второго тайма был у Мохамеда Конате, который после подачи со штрафного метров с восьми пробил головой в перекладину. После этого команда из Нижнекамска все же вырвала победу - 1:0.

Напомним, что этой зимой «Ахмат» проиграл «Партизану» (1:3), сыграл вничью с «Войводиной» (1:1) и «Чайкой» (2:2), одолел «Химки» (1:0), а также забил и пропустил по голу в спаррингах с ЦСКА и «Рубином».

Для «Ахмата» сезон возобновится кубковым матчем с «Уфой» 26 февраля.

Протокол игры  
Ахмат0:1Нефтехимик
Опарин МихаилБыстров МаратКарапузов ВладиславСемёнов Андрей ИгоревичКамилов ВладиславОлейников ИванАгаларов ГамидЧерняк Илья_Gbamble B. N. J._Nizic Z._Todorovic D.
Обухов ИгорьБердников АлексейКалугин НикитаКотов ПавелШоркин МаксимДенисов РоманГалиулин ВагизМосквичёв ВладимирШколик ИгорьБарсов МаксимБазелюк Константин
17 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Ахмат
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