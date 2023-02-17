Ганчаренко рассказал, почему Урунов покинул «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о бывшем полузащитнике команды Остоне Урунове.

«Чтобы выигрывать в «Урале», мы должны были создавать что-то простое. С Остоном это получалось в меньшей степени: он пробовал играть так, как в его понимании мы должны играть», — заявил Ганчаренко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тренер рассказал, что показывал Урунову, как тот должен действовать в нынешней для команды ситуации, но футболист не понимал требований, поэтому в нем не было необходимости.

Напомним, 22-летний хавбек пополнил состав «Урала» в сентябре прошлого года, но спустя несколько месяцев контракт с ним был расторгнут. Урунов принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.