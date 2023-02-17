Канчельскис: «Уважаю Головина, Миранчука и Хайкина за то, что они играют там, где настоящий футбол»

Экс-футболист Андрей Канчельскис, в прошлом имевший опыт выступления за сборную России, поделился своим мнение об игроках с российским паспортом, которые не хотят карьеру в европейских лигах.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе — Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешёл в «Бристоль» недавно, но всё же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол», — сказал Канчельскис, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Специалист также отметил, что лимит на легионеров в РПЛ позволяет отечественным футболистам получать контракты с высокой заработной платой, что мешает при переходе в европейские клубы.

Сам Канчельскис успел поиграть за такие зарубежные клубы как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс» из Глазго, а также «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».