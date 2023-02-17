ЦСКА теперь может заполнять стадион полностью

ЦСКА теперь может рассчитывать на максимальную поддержку армии своих болельщиков. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», московский клуб получил уведомление о том, что «ВЭБ Арена» соответствует требованиям МВД по безопасности. Клуб решил проблемы, и теперь стадион можно заполнять на все 100%.

Ближайший домашний матч ЦСКА проведёт уже 23 февраля – против «Краснодара» в рамках Фонбет Кубка России. Что касается чемпионата, то ближайшую игру на «ВЭБ Арене» «армейцы» проведут 12 марта.

Добавим, что на текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.