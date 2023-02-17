«Динамо» не получало предложений от «Галатасарая» по Захаряну

«Галатасарай» не делал предложение «Динамо» о приобретении полузащитника Арсена Захаряна.

По информации журналиста Якупа Чинара, турецкий клуб связывался только с агентами 19-летнего хавбека, но никакого предложения в стан «бело-голубых» направлено не было.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов заплатить за Захаряна за 11 миллионов евро плюс 2 млн в качестве бонусов, но сам футболист отказался переезжать в Турцию.

В текущем сезоне игрок принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал в свой актив шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 млн евро.