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«Динамо» не получало предложений от «Галатасарая» по Захаряну

17 Февраля 2023 • 19:12 Комментировать
Газиантеп
0:3
Галатасарай
окончен

«Галатасарай» не делал предложение «Динамо» о приобретении полузащитника Арсена Захаряна.

По информации журналиста Якупа Чинара, турецкий клуб связывался только с агентами 19-летнего хавбека, но никакого предложения в стан «бело-голубых» направлено не было.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов заплатить за Захаряна за 11 миллионов евро плюс 2 млн в качестве бонусов, но сам футболист отказался переезжать в Турцию.

В текущем сезоне игрок принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал в свой актив шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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