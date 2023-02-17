Шляков: «На «Торпедо» немного давят результаты матчей»

Защитник «Торпедо» Евгений Шляков высказался о сборах под руководством Андрея Талалаева.

«Нагрузки немного снизились, сейчас идет обычный тренировочный процесс. Немного давят результаты матчей. С одной стороны, понятно, что на сборах это не так уж важно, с другой — победы добавляют уверенности», — приводит слова Шлякова официальный сайт «автозаводцев».

По мнению футболиста, проблема «Торпедо» в том, что команда слишком быстро хочет воплотить в играх отработанные на тренировках моменты, иногда нужно быть немного спокойнее, придерживать мяч.

Напомним, 31-летний Шляков пополнил состав столичного клуба текущей зимой.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в чемпионате России, набрав шесть очков.