Радимов оценил тренерскую работу Семака в «Зените»

Экс-наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своим мнением насчёт работы Сергея Семака на посту главного тренера питерского клуба.

Специалист считает, что Семак создал нужную атмосферу в коллективе, отметив полное отсутствие скандалов за время его деятельности в команде, даже несмотря на звёздный статус большинства игроков.

«Думаю, авторитет Семака настолько высок, что он поставил себя выше всего этого. Это его заслуга. Больше всех забили и меньше всех пропустили. Окей, можно сказать, что у вас лучшие футболисты, но этих игроков нужно организовать», — сказал Радимов в видео, которое было опубликовано на YouTube-канале СБГ ШОУ.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий на второй позиции «Спартак» на 6 баллов.