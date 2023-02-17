Семак: «Хорошо, что сыграли с «Сепаханом», потому что вряд ли поле в Ульяновске будет лучшего качества»

В пятницу «Зенит» проиграл «Сепахану» (0:2) в товарищеском матче в Иране. Главный тренер питерской команды Сергей Семак считает, что «сине-бело-голубые» могут извлечь пользу из этой игры.

«Думаю, для нас хорошо, что мы сыграли этот матч, потому что вряд ли поле в Ульяновске будет лучшего качества, чем здесь. Мы должны почувствовать отличные от тренировочных условия - и погодные, и те, что относятся к состоянию газона», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Кубковый матч против «Волги» в Ульяновске «Зенит» проведёт в следующую субботу, 25 февраля. Это будет первая официальная игра питерской команды в 2023 календарном году.

Добавим, что в чемпионате России «Зенит» лидирует с шестиочковым отрывом от второго «Спартака».