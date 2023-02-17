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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов: «Игра «Зенита» произвела удручающее впечатление, команда не готова к возобновлению сезона»

17 Февраля 2023 • 18:42 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре санкт-петербургского клуба в матче против «Сепахана» (0:2).

«В первом тайме игра «Зенита» произвела удручающее впечатление. Игроки «Зенит» сонные были. И никто их так и не разбудил. Грубейшие ошибки в обороне. «Зенит» ни разу до ворот соперника не дошел. Игроки словно растворились на поле», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Зенит» начал играть только во втором тайме, но в целом команда сыграла ниже своих возможностей. Полное разочарование, «Зенит» не готов к возобновлению сезона, считает Стрепетов.  

Напомним, российский футбол возвращается уже на следующей неделе. 25 февраля «сине-бело-голубые» встретятся в «Волгой», начало матча — в 14:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Стрепетов Сепахан
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