Стрепетов: «Игра «Зенита» произвела удручающее впечатление, команда не готова к возобновлению сезона»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре санкт-петербургского клуба в матче против «Сепахана» (0:2).

«В первом тайме игра «Зенита» произвела удручающее впечатление. Игроки «Зенит» сонные были. И никто их так и не разбудил. Грубейшие ошибки в обороне. «Зенит» ни разу до ворот соперника не дошел. Игроки словно растворились на поле», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Зенит» начал играть только во втором тайме, но в целом команда сыграла ниже своих возможностей. Полное разочарование, «Зенит» не готов к возобновлению сезона, считает Стрепетов.

Напомним, российский футбол возвращается уже на следующей неделе. 25 февраля «сине-бело-голубые» встретятся в «Волгой», начало матча — в 14:30 по мск.