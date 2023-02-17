Семак рассказал, почему Клаудиньо пропустил матч против «Сепахана»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии полузащитника команды Клаудиньо. Игрок не смог принять участие в товарищеском поединке против иранского «Сепахана», который «сине-бело-голубые» проиграли со счётом 0:2.

«Сегодня Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание и не смог сыграть, все остальные игроки в строю. Ждем Роберта Ренана, который совсем скоро должен к нам присоединиться, и будем готовиться к первому официальному матчу», — передаёт слова главного тренера официальный сайт «Зенита».

Первый официальный матч после возобновления сезона команда из Санкт-Петербурга проведёт 25 февраля против ульяновской «Волги» в рамках 1/4 финала Кубка России.