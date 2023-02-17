Радченко: «С «Сепаханом» была дружественная игра, я уверен, что в чемпионате мы увидим другой «Зенит»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на поражение «сине-бело-голубых» в товарищеском матче против «Сепахана» (0:2).

«Мы прекрасно знаем, что это была дружественная игра. Предавать ей большое значение не стоит. Иранские болельщики, я думаю, получили удовольствие. Я уверен, что в чемпионате мы увидим другой «Зенит», — приводит слова Радченко «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что многие игроки «Зенита» получили запланированную нагрузку, а задачи обязательно выиграть этот матч не стояло.

Напомним, возобновление сезона в России состоится уже на следующей неделе. 25 февраля «Зенит» сыграет против ульяновской «Волги» в матче плей-офф Фонбет Кубка России.