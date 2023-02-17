Семак высказался после поражения от «Сепахана»

В пятницу «Зенит» потерпел поражение от «Сепахана» в товарищеском матче – 0:2. Комментарий после игры дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм - лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу. Так или иначе, сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в субботу, 25 февраля. В этот день команда Сергея Семака будет играть против «Волги» из Ульяновска на выезде в рамках Фонбет Кубка России.

Добавим, что «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги. Питерцы опережают ближайшего преследователя в лице «Спартака» на шесть очков.