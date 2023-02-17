Петржела: «Спартак» пусть сколько угодно хорошо выглядит, всё равно чемпионом будет «Зенит»

В прошлом наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела дал свой прогноз насчёт перспектив «сине-бело-голубых» во второй части сезона РПЛ. Специалист поделился своим мнением после того, как питерская команда проиграла иранскому «Сепахану» в товарищеском поединке (0:2).

«Это поражение ничего не значит, это товарищеская игра. Товарищеские игры всегда такие, всё нормально. У «Зенита» по-прежнему нет конкуренции в РПЛ. Уверен, что ребята будут отлично играть во второй половине сезона. «Спартак» пусть сколько угодно хорошо выглядит, всё равно чемпионом будет «Зенит», — цитирует речь Петржелы издание «Спорт-Экспресс».

Напоминаем, что после 17 туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея отрыв в 6 очков от идущего вторым московского «Спартака».