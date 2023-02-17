Тарханов — о поражении «Зенита» от «Сепахана»: «По этой игре не стоит делать выводы, всё покажет чемпионат»

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал результат товарищеского матча между «Сепаханом» и «Зенитом». Санкт-петербургский клуб уступил в Иране со счетом 0:2.

«Очень скучный матч, если честно. Понятно, что по этой игре не стоит делать выводы, все покажет чемпионат. «Сепахан» забил свои голы и больше особо ничем не запомнился», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Специалист считает, что «Зенит» уже начал подготовку к матчу плей-офф Фонбет Кубка России против ульяновской «Волги», это будет важная игра для команды Сергея Семака.

Встреча между «Волгой» и «Зенитом» состоится 25 февраля, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:30 по московскому времени.