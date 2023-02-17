Родригао высказался об атмосфере на матче против «Сепахана»

Защитник «Зенита» Родригао поделился эмоциями после товарищеского матча против «Сепахана» (0:2) в Иране.

«Атмосфера прекрасная, но я и раньше бывал в подобных условиях — у нас дома на «Газпром Арене» наши болельщики поддерживают нас просто невероятно. В Бразилии, где я играл, люди тоже очень любят футбол», — приводит слова Родригао официальный сайт «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 19 матчах за санкт-петербургский «Зенит» и отметился одним забитым мячом.

Напомним, в чемпионате России продолжается зимняя пауза. Возобновление турнира состоится 3 марта.