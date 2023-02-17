«Химки» были разгромлены «Астаной»

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Химки» в пятницу проводили товарищеский матч против «Астаны». Команда Спартака Гогниева проиграла, причём крупно – со счётом 0:3. Все три гола «Химки» пропустили во второй половине встречи.

Стоит сказать, что для «Химок» игра с «Астаной» стала второй за день. Днём подмосковная команда сыграла вничью с «Кайсаром» со счётом 2:2.

После первой части чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, то есть располагаются в зоне прямого вылета.