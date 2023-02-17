«Химки» были разгромлены «Астаной»

В рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 «Химки» в пятницу проводили товарищеский матч против «Астаны». Команда Спартака Гогниева проиграла, причём крупно – со счётом 0:3. Все три гола «Химки» пропустили во второй половине встречи.
Стоит сказать, что для «Химок» игра с «Астаной» стала второй за день. Днём подмосковная команда сыграла вничью с «Кайсаром» со счётом 2:2.
После первой части чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, то есть располагаются в зоне прямого вылета.
Протокол игры
|57'Арсений Оганесян (0:1)
|76'Аймбетов Абат (0:2)
|90' (0:3)
Чондрич Йосип•Бейсебеков Абзал•Томасов Марин•Прокопенко Владислав•Дарбо Дембо•Эбонг Макс•Йованчич Душан•Нуржанулы Азамат•Арсений Оганесян• 43'Урега Фабьен• 36'Томашевич Зарко
17 февраля.
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