Баженов — об аренде Виталия Шитова в «Звезду»: «Это обоюдная инициатива»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о переходе нападающего «красно-белых» Виталия Шитова в «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что команда Дмитрия Комбарова арендовала 19-летнего футболиста.

«Это обоюдная инициатива. Нам бы очень хотелось, чтобы игрок прогрессировал и играл. На данном этапе карьеры самое важное для игроков в аренде, чтобы они играли. Тренерский штаб рассчитывает на всех, кто находится в аренде», — цитирует Баженова «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что в «Спартаке» очень серьезная конкуренция, но клуб старается делать все для прогресса футболистов, а дальше все будет зависеть от самих игроков.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в двух матчах за основную команду и не отметился результативными действиями.