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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков выделил главные интриги весенней части сезона в РПЛ

17 Февраля 2023 • 18:01 Комментировать

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Роман Широков выделил главные интриги весенней части сезона в Российской премьер-лиге.

«Главная интрига всё-таки не в борьбе за чемпионство, а между тремя-четырьмя командами внизу: кто вылетит напрямую, а кто будет играть переходные матчи. Ещё вижу интригу в гонке бомбардиров: продолжит ли Писарский-Сычевой забивать, как в первой части сезона в новом клубе. Не повторится ли история Гамида Агаларова?», — поделился своим мнением Широков, слова которого приводит «Чемпионат».

Из значимых для себя моментов второй части сезона Роман также выделил результативность форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова и нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Широкову интересно, смогут ли нападающие и дальше держать высокую планку в плане забитых голов.

«Главная интрига всё-таки не в борьбе за чемпионство, а между тремя-четырьмя командами внизу: кто вылетит напрямую, а кто будет играть переходные матчи.

Ещё вижу интригу в гонке бомбардиров: продолжит ли Писарский-Сычевой забивать, как в первой части сезона в новом клубе. Не повторится ли история Гамида Агаларова?

Ещё интересна история с Чаловым: он в один год стрельнул, а потом три или четыре года мы его не видели. Вопрос: сможет ли держать планку? Также вопрос по Промесу: сможет ли держать планку? Ведь предсезонку проводил самостоятельно.

Можно назвать интригой переход Дзюбы: как он себя проявит. Но я не думаю, что это большая интрига. Здесь больше медийная составляющая.

Если исходить от спортивной составляющей, то тут главные интриги — это борьба внизу таблицы, и как себя проявят бомбардиры, смогут ли выступать стабильно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-5000659-shirokov-nazval-pyat-intrig-vtoroj-chasti-sezona-rpl-sredi-nih-net-borby-za-chempionstvo.html?utm_source=copypaste
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Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Роман Широков Фёдор Чалов Куинси Промес
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