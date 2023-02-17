Агент Уткина прокомментировал информацию о долгах «Ростова» перед игроками

Агент Даниил Бердышев, представляющий интересы футболиста «Ростова» Даниила Уткина, прокомментировал информацию о том, что уже несколько месяцев клуб не выплачивает игрокам их зарплаты.

«У «Ростова» были небольшие задержки по зарплате, такое произошло из-за технических моментов. Сейчас зарплаты выплачивают игрокам. Всё нормально, информация о том, что футболистам не выплачивают зарплаты три месяца, — была ложной», — признался Бердышев, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после первой части нынешнего сезона ростовская команда расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, занеся в свой актив 35 очков.