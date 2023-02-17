Агент Комличенко: «Тему с зарплатой я комментировать не буду»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, ответил на вопрос о задержках заработной платы игрокам донского клуба.

«У него мысли — подготовиться к первой игре второй части чемпионата в лучшей форме, как и у всей команды «Ростова». Тему с зарплатой я комментировать не буду», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» не платит своим футболистам с октября прошлого года.

После 17 туров подопечные Валерия Карпина занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Спартака» составляет один балл, а от лидирующего «Зенита» — семь.