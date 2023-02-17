«Ходишь с голыми карманами»: Кокорин вступил в спор с подписчиком

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вступил в спор с подписчиком в одной из социальных сетей.

Некий пользователь написал комментарий на страничке футболиста. В нём подписчик упрекнул Кокорина за то, что он не обижается на негативные отзывы о своей игре, а вместо этого хвастается предметами роскоши и высоким уровнем жизни.

«Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь тут, ходишь ты с голыми карманами и уйдёшь так же», - написал Кокорин в ходе дискуссии.

В продолжении спора Александр Кокорин указал на то, что он построил девять площадок в детских домах и оплачивал операции детям, после чего на дорогом автомобиле ехал тренироваться.

«Просто так бабло не платят. Это в твоём мире всё прост так», - написал Кокорин.