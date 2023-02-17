Шалимов: «Для борьбы с «Зенитом» за первое место крайние защитники «Спартака» должны быть сильнее»

После окончания Winline Зимнего кубка РПЛ экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился своим мнением по поводу готовности московского «Спартака» к возобновлению сезона.

«На мой взгляд, для борьбы с «Зенитом» за первое место крайние защитники должны быть посильнее. При таких нападающих, как сейчас в «Спартаке», крайние защитники очень важны — от них требуются скорость и последующая подача, чего от Тавареша видел нечасто», — передаёт слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист также отметил, что по его мнению образцом крайнего защитника в РПЛ является игрок петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Шалимов отметил его технику, скорость и качественные передачи на партнёров по команде.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от лидирующего в чемпионате «Зенита» на 6 очков.