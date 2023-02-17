Нападающий «Спартака» Куинси Промес выпустил новый клип. Отрывок из него показал телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что Куинси Промес пропустил зимние учебно-тренировочные сборы «Спартака». Нидерландский нападающий тренировался самостоятельно в Москве. При этом он выполнял те же объёмы работ, что и его одноклубники в тёплых краях.

Куинси Промес после семнадцати сыгранных туров делит первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги России. Нападающий «Спартака» записал на свой счёт 14 голов, как и Владимир Сычевой, перебравшийся зимой из «Оренбурга» в «Крылья Советов».