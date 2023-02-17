Булыкин высказался насчёт возможного перехода Баринова в «Зенит»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что «Зенит» может попытаться подписать Дмитрия Баринова.

«Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить. Я думаю, всё будет зависеть от финансовых возможностей и финансовых желаний клубов, поэтому в этой ситуации много нюансов», - высказался Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

Также Дмитрий Булыкин отметил, что Дмитрий Баринов сможет проявить себя в любом клубе, учитывая объём работы, который он проделывает на футбольном поле.

Дмитрию Баринову 26 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают капитана «Локомотива» в 9 миллионов евро.