Московское «Динамо» в ближайшее время продлит трудовое соглашение с полузащитником Даниилом Фоминым.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», новый контракт 25-летнего хавбека с «бело-голубыми» будет рассчитан до 2027 года. Стороны уже договорись о продлении договора.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив четыре результативные передачи.

После 17 туров столичный клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.