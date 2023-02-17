В главных слухах недели вы узнаете, сколько «Спартак» будет платить Гильермо Абаскалю, где может продолжить тренерскую карьеру Жозе Моуринью, и какой ультиматум поставил «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» удвоил зарплату тренеру

Для начала - немного о российском футболе. На неделе «Спартак» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. По данным СМИ, заработная плата испанского тренера была удвоена. Теперь Абаскаль будет зарабатывать в Москве 1,5 миллиона евро за сезон вместо 750 тысяч. Неплохое повышение после победы в зимнем турнире Российской премьер-лиги.

Моуринью вернётся в «Челси»

Будущее Жозе Моуринью в «Роме» остаётся неопределённым. Слухи говорят о том, что португальский тренер мечтает вернуться в «Челси». В лондонском клубе Особенный провёл уже два периода, и он якобы надеется приехать на «Стэмфорд Бридж» снова. Моуринью привлекает платежеспособность «Челси» на трансферном рынке. В «Роме» же португальцу приходится работать в условиях ограниченных ресурсов.

Роналду интересуется «Аль-Хиляль»

Казалось, трансферных слухов о Криштиану Роналду после подписания им контракта с «Аль-Насром» появляться не будет. Но нет. На неделе в прессу просочилась информация о том, что интерес к звёздному португальцу проявляет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб может попытаться переманить Роналду из стана своих конкурентов в будущем. Честно говоря, этот слух на сегодняшний день выглядит безумно.

Мбаппе угрожает «ПСЖ»

«ПСЖ» в 2023 году выглядит неубедительно. Поражение от «Баварии» (0:1) на своём поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов усилило давление на Кристофа Галтье. Оно и понятно – от парижан давно ждут успеха именно на европейской арене. Поговаривают, что боссы «ПСЖ» могут принять решение об увольнении Галтье в марте, если «ПСЖ» не пройдёт в четвертьфинал сильнейшего клубного турнира континента.

В то же время слухи говорят о том, что об уходе из «ПСЖ» продолжает думать Килиан Мбаппе. Форварду якобы не нравится, что клуб нарушил несколько обещаний, данных ему в ходе переговоров о новом контракте. Есть информация, что Мбаппе выдвинул гранду Лиги 1 условие, при котором он останется на следующий сезон. Футболист хочет, чтобы тренером «ПСЖ» стал Зинедин Зидан. В противном случае Килиан грозится уйти.

Неймар отправится в АПЛ

«ПСЖ» может покинуть и Неймар. По данным прессы, руководители клуба настроены расстаться с бразильцем летом. Неймара могут продать за относительно небольшую сумму – для парижан важно вычеркнуть его высокую зарплату из финансовой ведомости. Сам форвард вроде бы тоже не прочь сменить клубную прописку – он недоволен своим положением в рядах «ПСЖ».

Поговаривают, что Неймар может оказаться в «Челси». Владелец лондонского клуба Тодд Бёли уже якобы обсудил подписание звёздного бразильца с представителями руководства «ПСЖ». Посмотреть на Неймара в Английской премьер-лиге было бы интересно, согласитесь. Будем ждать конкретики.

Месси выбирает клуб

И снова о звёздах атаки «ПСЖ». Если верить слухам, у Лионеля Месси всё больше сомнений в том, что ему будет лучше остаться в клубе. Аргентинцу якобы не нравится, что в Париже футбольный проект строят вокруг Килиана Мбаппе. Плюс Месси недоволен нынешней атмосферой внутри команды.

В настоящий момент Лионель Месси выбирает между тремя вариантами, о чём тоже писали в прессе. Первый вариант – остаться в «ПСЖ». Второй вариант – вернуться в «Барселону» (здесь есть вопросы по финансам, проблемы каталонцев никуда не делись). Третий вариант – отправиться в «Интер Майами». Семья Месси якобы готова к переезду в США. Но готов ли Лео покинуть европейский футбол в 35-36 лет?

Реклама

Слухи собирал Александр Тихий.