Казарцев готов судить матчи до 50 лет

Известный российский арбитр Василий Казарцев заявил о готовности работать до 50 лет. Сейчас Казарцеву 43.

«Если всё будет нормально - готов судить до 50! Есть пример Влада Безбородова [50 лет], который позволяет рассчитывать, что можно ещё поработать приличное количество лет», - высказался Казарцев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в судейской карьере Василия Казарцева были негативные моменты. Несколько раз арбитра отстраняли от работы после допущенных грубых ошибок. Многие до сих пор вспоминают матч «Спартак» - «Сочи» (август 2020 года), после которого Казарцеву даже пришлось проходить проверку на так называемом «детекторе лжи».