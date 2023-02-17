Казарцев вспомнил свою фразу «проверим-проверим»

В своё время судья Василий Казарцев отработал на скандальном матче РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). После той игры, состоявшейся в августе 2020 года, РФС публиковал запись переговоров главного арбитра с ассистентами. Фраза Казарцева «проверим-проверим» стала настоящим мемом. Сам рефери высказался на этот счёт.

«Для меня просто удивительно, что эта фраза пользуется такой популярностью. Любой судья говорит эту фразу в каждом матче. Но в силу обстоятельств мем создал именно я», - высказался Казарцев в интервью для sport24.

Василий Казарцев пошутил, что ему следовало бы оформить авторское право на эту фразу.

Арбитр Казарцев: После скандального матча «Спартак» - «Сочи» ездил в ОБЭП