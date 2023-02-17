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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Казарцев: После скандального матча «Спартак» - «Сочи» ездил в ОБЭП

17 Февраля 2023 • 15:56 Комментировать

Известный российский арбитр Василий Казарцев вспомнил, что с ним происходило после работы на скандальном матче между «Спартаком» и «Сочи».

Игра между «Спартаком» и «Сочи» проходила в начале сезона 2020/2021 и завершилась вничью со счётом 2:2. После матча тогдашний владелец московского клуба Леонид Федун на эмоциях даже анонсировал снятие команды с чемпионата. Казарцев после той игры прошёл проверку на полиграфе и был отстранён от работы на время.

По словам Казарцева, после того матча имел место быть депутатский запрос, поэтому ему пришлось общаться с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

«Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти. Ребята из ОБЭПа понимали всю абсурдность ситуации, но им пришлось сидеть и слушать, как я рассказываю правила футбола», - рассказал Казарцев, чьи слова приводит sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Василий Казарцев
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