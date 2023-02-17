Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о появившейся информации, что ростовчанам с октября не платят зарплату.

- В СМИ пишут, что «Ростов» больше трех месяцев не платит зарплату футболистам. Что-то знаете об этом?

- Это постоянная история в «Ростове». Не считаю это новостью. Такое бывает практически каждый год и длится не пять лет, а десятилетиями. Были разные причины невыплат.

- «Ростов» никого не покупает. Это можно объяснить проблемами с деньгами?

- Конечно. Но это всегда было, и все уверены, что деньги все равно выплатят. Их всегда выплачивали.

- Сейчас у клубов выросли затраты на проведение сборов и другие мероприятия, что увеличило нагрузку на клубы. Этим можно объяснить невыплату зарплаты, или могут быть другие причины?

- Сборы – это минимальные затраты в клубе, если брать общий бюджет. Основное – это зарплаты. А сборы даже в самые плохие времена в «Ростове» оплачивались без задержек. Никогда не было проблем с перелетами, гостиницами.

- Как считаете, до возобновления сезона ситуация с зарплатами разрешится?

- Не думаю, что этот вопрос стоит так остро. Да, у кого-то есть недовольство, но там все молодые ребята. Поэтому это не будет так уж сильно влиять на игру. Думаю, что до возобновления сезона игрокам что-то выплатят. Может, не все, но какую-то часть. Так было всегда. Это взбодрит ребят, создаст настроение. А может, и все долги отдадут.

- Просто мотивация игроков падает, когда не платят зарплату.

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- Это естественно. Но это в «Ростове» постоянно, люди к такому адаптированы. Ясно, что это ненормально. Это ведь касается не только главной команды. Не выплачиваются деньги школе, работникам. Но я не думаю, что это скажется на выступлении команды в сезоне. Я помню времена, когда восемь месяцев не платили. Вот это была катастрофа.

- Почему никто не обращается в Палату по решению споров или профсоюз футболистов?

- Все уверены, что деньги выплатят, и этот вопрос не стоит так остро. Люди чувствуют и видят, какая обстановка вокруг, и входят в эту ситуацию.

- То есть, вы уверены, что у «Ростова» не начнется глобальных проблем с деньгами?

- Нет. Они сейчас есть у всех, если говорить объективно. Это связано с ситуацией в стране, санкциями. Нужно терпение.

- За что сможет побороться команда, если финансовые вопросы решатся?

- Все остается так, как было. Есть «Зенит», который вряд ли кто-то потревожит. Даже «Спартак». Есть группа команд во главе со «Спартаком», которая выделяется и по игре, и по трансферам. Все остальные преследователи имеют примерно равные шансы занять третье место. У «Ростова» есть преимущество очкового отрыва от конкурентов. Это большая фора при том, что осталось 12 туров. Хотя команда не усилилась, и это минус. Поэтому будет тяжело удержаться на третьей строчке.

- То есть, третье место будет большим успехом для «Ростова»?

- Конечно. Но это будет очень сложно сделать.

Елена Григорьевская