Арбитр Казарцев высказался о поведении Соболева на поле

Российский арбитр Василий Казарцев высказался о поведении на футбольном поле нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Стоит отметить, что Александра Соболева болельщики часто обвиняют в симуляциях.

«Ну вот такой он футболист. Может, чем он себя больше заведёт, тем качественней сыграет. Если Саша на поле выйдет мягким и пушистым, он не будет настоящим Соболевым. Да, иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения, но это не значит, что он занимается только этим», - высказался Казарцев, чьи слова приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Александр Соболев провёл за «Спартак» 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт девять голов.

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.