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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС обжаловал решение CAS оставить футбольные санкции в силе

17 Февраля 2023 • 14:46 Комментировать

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза на решение о наложении футбольных санкций со стороны УЕФА и ФИФА. В РФС пошли дальше и направили апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Об этом рассказывает ТАСС.

Анна Анцелиович, юрист, отметила, что в случае победы РФС в этой апелляции санкции с российского футбола сняты не будут. При этом CAS в таком случае будет пересматривать дело, что даёт определённую надежду. 

Напомним, что в настоящий момент клубы РПЛ не участвуют в еврокубках. Что касается сборной России, то она может проводить лишь товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС CAS
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