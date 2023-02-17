РФС обжаловал решение CAS оставить футбольные санкции в силе

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза на решение о наложении футбольных санкций со стороны УЕФА и ФИФА. В РФС пошли дальше и направили апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Об этом рассказывает ТАСС.

Анна Анцелиович, юрист, отметила, что в случае победы РФС в этой апелляции санкции с российского футбола сняты не будут. При этом CAS в таком случае будет пересматривать дело, что даёт определённую надежду.

Напомним, что в настоящий момент клубы РПЛ не участвуют в еврокубках. Что касается сборной России, то она может проводить лишь товарищеские матчи, причём находить соперников для них не так просто.