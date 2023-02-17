России начислят очки в таблицу коэффициентов УЕФА

Россия опустилась уже на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Падение понятно, ведь клубы Российской премьер-лиги из-за введённых ранее санкций сейчас не участвуют в еврокубках.

В графе набранных очков за клубный сезон 2022/2023 у России сейчас стоит прочерк. При этом весной УЕФА говорил о том, что Россия получит 4,333 балла – минимальный балл за пять последних лет.

России всё-таки начистят 4,333 балла за текущий сезон. Соответствующая пометка была сделана на официальном сайте УЕФА в разделе с таблицей коэффициентов. Вероятно, начисление баллов произойдёт по завершению сезона.