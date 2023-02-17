«Зенит» и «Сепахан» подписали меморандум о взаимопонимании

«Зенит» из Санкт-Петербурга в лице генерального директора Александра Медведева и «Сепахан» из Исфахана в лице президента Мохаммада Резы Сакета завершили процесс подписания меморандума о взаимопонимании между двумя клубами. Об этом пресс-служба клуба из Северной столицы сообщила посредством своего официального сайта.

Согласно новым возможностям данного сотрудничества планируется как проведение товарищеских поединков между различными командами клубов, так и консультации по маркетингу и юриспруденции.

«Коллеги из «Сепахана» приятно удивили нас обстоятельным подходом», - приводятся слова исполнительного директора петербуржцев Максима Погорелова на официальном сайте «Зенита».