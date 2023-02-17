Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» упустили победу над «Кайсаром»

17 Февраля 2023 • 12:57 Комментировать
Химки
2:2
Кайсар
окончен

«Химки» провели контрольный матч с «Кайсаром» на сборах. В соперниках у подмосковного клуба была команда из Казахстана, занявшая второе место в Первой лиге в 2022 году.

В середине первого тайма соперники обменялись моментами. Антон Митрюшкин справился с опасным ударом Василия Совпеля, который увенчал контратаку. Илья Садыгов из пределов штрафной нанес удар в левый угол - парировано, а вот Александр Долгов отлично сыграл на добивании. «Кайсар» достаточно быстро отыгрался, Руслан Сахалбаев проник в штрафную справа и был беспощаден - 1:1.

Только начался второй тайм, как Исмаил Дибров дальним ударом вколотил мяч в левый угол ворот. Резиуан Мирзов долго готовил удар из пределов штрафной и попал в оппонента. В концовке снова пошли моменты. Антон Митрюшкин в девятке парировал удар Совпеля. Дибиров проник в штрафную по центру и послал мяч рядом с правой стойкой. И все же «Кайсар» отыгрался после удара Нурбола Ануарбекова с лета - 2:2.

Протокол игры  
Химки2:2Кайсар
(1:0) 28'  
  34' (1:1)
(2:1) 49'  
  85' (2:2)
Митрюшкин АнтонСкворцов ЛевИдову Брайн ОладапоДзантиев ОлегКобесов ДавидЫшик МуратСадыгов ИльяДолгов АлександрГлавчич НеманьяМирзов РезиуанАлхазов Александр
Запасные: Гогуа СедрикДулаев Джамбулат
Сикач СтепанДелла Скьява НиколаПрындета ВиталийМенди ПросперДао Бен АзизГинайтис ВладимирСахалбаев РусланБородин Дмитрий IIМилойко ГоранСовпель ВасилийЖалмукан Дидар
Запасные: Зульфикаров БакдаулетОмаров БауыржанСарсенов СаматТолегенов Абылайхан
17 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Кайсар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Сепахан» подписали меморандум о взаимопонимании
12:57 · Россия. Премьер-лига
«Химки» упустили победу над «Кайсаром»
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Сепахан» начнут матч с минуты молчания в память о погибших при землетрясении в Турции и Сирии
12:46 · Россия. Премьер-лига
Балахнин – о задержке зарплаты игрокам «Ростова»: «Такое часто бывает в футболе»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Васютин: «Не каждый может запланировать самостоятельную поездку в Иран»
12:09 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и Щенников не ведут переговоры о продлении контракта
12:06 · Россия. Премьер-лига
Биатлонист Даниил Фомин готов заменить своего тёзку в «Динамо»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Худяков: «Локомотив» выберется из зоны вылета»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Петрович оценил шансы «Спартака» обогнать «Зенит»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Спартаку» будет сложно удержать Абаскаля»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Гладышев: «Хотим выиграть трофей в год столетия «Динамо»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Локомотива» Худяков: «При немцах мы не понимали, что от нас хотят»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Локомотива» Худяков рассказал, что мог перейти в клуб Бундеслиги
11:13 · Россия. Премьер-лига
Петрович: «Дзюба в любом случае забьёт свои пять или шесть голов»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Неценко: «Думаю, что в матче против «Сепахана» будет использован основной состав «Зенита»
Все новости
Рекомендуем