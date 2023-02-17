«Химки» упустили победу над «Кайсаром»

«Химки» провели контрольный матч с «Кайсаром» на сборах. В соперниках у подмосковного клуба была команда из Казахстана, занявшая второе место в Первой лиге в 2022 году.

В середине первого тайма соперники обменялись моментами. Антон Митрюшкин справился с опасным ударом Василия Совпеля, который увенчал контратаку. Илья Садыгов из пределов штрафной нанес удар в левый угол - парировано, а вот Александр Долгов отлично сыграл на добивании. «Кайсар» достаточно быстро отыгрался, Руслан Сахалбаев проник в штрафную справа и был беспощаден - 1:1.

Только начался второй тайм, как Исмаил Дибров дальним ударом вколотил мяч в левый угол ворот. Резиуан Мирзов долго готовил удар из пределов штрафной и попал в оппонента. В концовке снова пошли моменты. Антон Митрюшкин в девятке парировал удар Совпеля. Дибиров проник в штрафную по центру и послал мяч рядом с правой стойкой. И все же «Кайсар» отыгрался после удара Нурбола Ануарбекова с лета - 2:2.