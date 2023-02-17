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«Зенит» и «Сепахан» начнут матч с минуты молчания в память о погибших при землетрясении в Турции и Сирии

17 Февраля 2023 • 12:48 Комментировать
Сепахан
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Зенит
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Через 1 ч. 5 мин.

Как сообщает «Матч ТВ», петербургский «Зенит» и исфаханский «Сепахан» начнут очный товарищеский поединок с минуты молчания в память о погибших при землетрясении в Турции и Сирии.

Два мощных землетрясения, последовавших друг за другом с интервалом в девять часов, произошли шестого февраля нынешнего года. Эпицентр первого из них случился с магнитудой 7,8, второго – с магнитудой 7,5.

По имеющимся данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек, были ранены более 108068 человек. В Сирии погибли восемь тысяч пятьсот человек, были ранены 14800 человек.

Игра между «Зенитом» и «Сепаханом» начнётся сегодня в 15:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Товарищеский Матч Сепахан Трагедия
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