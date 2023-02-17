Васютин: «Не каждый может запланировать самостоятельную поездку в Иран»

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин прокомментировал предстоящий поединок с иранским «Сепаханом».

Спортсмен заявил, что данный матч, к которому «сине-бело-голубые» подходят в рамках заключительной стадии подготовки к возобновлению сезона, будет важным и необычным с точки зрения получения как игрового, так и жизненного опыта.

Также футболист признался, что до очного противостояния обладал небольшим количеством информации о будущем сопернике, однако, изучив его подробнее, понял, что «Сепахан» - качественная и известная команда.

Игрок сказал, что 40 тысяч зрителей на трибунах создадут отличную атмосферу, а также отметил, что раньше в Иране бывать ему не доводилось.

«Побывать здесь тоже интересно. Думаю, не каждый может запланировать самостоятельную поездку в Иран», - цитирует Васютина «Матч ТВ».

Игра между «Зенитом» и «Сепаханом» начнётся сегодня в 15:00. За прямой трансляцией матча можно следить на нашем сайте.