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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Васютин: «Не каждый может запланировать самостоятельную поездку в Иран»

17 Февраля 2023 • 12:19 Комментировать
Сепахан
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Зенит
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Через 2 ч. 25 мин.

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин прокомментировал предстоящий поединок с иранским «Сепаханом».

Спортсмен заявил, что данный матч, к которому «сине-бело-голубые» подходят в рамках заключительной стадии подготовки к возобновлению сезона, будет важным и необычным с точки зрения получения как игрового, так и жизненного опыта.

Также футболист признался, что до очного противостояния обладал небольшим количеством информации о будущем сопернике, однако, изучив его подробнее, понял, что «Сепахан» - качественная и известная команда.

Игрок сказал, что 40 тысяч зрителей на трибунах создадут отличную атмосферу, а также отметил, что раньше в Иране бывать ему не доводилось.

«Побывать здесь тоже интересно. Думаю, не каждый может запланировать самостоятельную поездку в Иран», - цитирует Васютина «Матч ТВ».

Игра между «Зенитом» и «Сепаханом» начнётся сегодня в 15:00. За прямой трансляцией матча можно следить на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Товарищеский Матч Сепахан Александр Васютин
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Сегодня, 17 Февраля
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