Биатлонист Даниил Фомин готов заменить своего тёзку в «Динамо»

23-летний российский биатлонист Даниил Фомин признался, что в случае необходимости готов заменить на футбольном поле своего тёзку, 25-летнего полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина.

Спортсмен заявил, что болельщики не путают обоих Фоминых между собой и, конечно, не просят сделать совместные фотографии.

«Но, если что, могу сыграть за «Динамо» вместо тёзки [смеётся]», - приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

В настоящий момент «бело-голубые» располагаются на четвёртой строчке в Российской премьер-лиге, имея в своём активе 29 очков после 17 проведённых поединков.