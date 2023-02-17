Худяков: «Локомотив» выберется из зоны вылета»

Страж ворот московского «Локомотива» Даниил Худяков высказался о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы готовимся к сезону, качественно работаем. Весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас. Я уверен. Думаю, у всех в команде такой же настрой», - передает слова голкипера издание «Спорт-экспресс».

По итогам 17 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 13 баллов и находятся на 14-й строчке в турнирной таблице.

Первый официальный матч после перерыва «Локомотив» проведет против «Спартака» в Фонбет Кубке России. Встреча состоится 22 февраля.