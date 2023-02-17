Петрович оценил шансы «Спартака» обогнать «Зенит»

Футбольный специалист Желько Петрович высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. По мнению черногорского тренера, петербургский «Зенит» в очередной раз выиграет золотые награды.

«Не думаю, что «Спартак» сможет сдвинуть «Зенит» с первого места, команда из Питера слишком сильна. Их стратегия дает плоды уже много лет. «Спартаку» будет очень сложно», - передает слова наставника издание «РБ Спорт».

В данный момент Российская премьер-лига находится на зимней паузе. После 17 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.