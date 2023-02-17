Гладышев: «Хотим выиграть трофей в год столетия «Динамо»

Форвард столичного «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о второй половине сезона.

«Должны бороться за кубок и в чемпионате стараться занять как можно более высокое место. Год столетия заряжает! Чтобы болельщиков порадовать, надо какой-нибудь трофей заработать», - передает слова нападающего ТАСС.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 29 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего третьим «Ростова» на шесть пунктов.

23 февраля «Динамо» проведет первый кубковый матч против самарских «Крыльев Советов». Ответная игра состоится 1 марта.