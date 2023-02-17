Вратарь «Локомотива» Худяков: «При немцах мы не понимали, что от нас хотят»

Голкипер столичного «Локомотива» Даниил Худяков поделился мнением о немецких руководителях и тренерах команды, покинувших клуб.

«У них не пошло. Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, что от них хотят. Отсюда такие результаты», - передает слова вратаря издание «Спорт-экспресс».

На зимний перерыв «Локомотив» ушел на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 17 туров «железнодорожники» набрали 13 баллов.

Сезон для москвичей возобновится кубковым поединком против «Спартака». Дерби состоится 22 февраля.