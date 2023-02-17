Голкипер «Локомотива» Худяков рассказал, что мог перейти в клуб Бундеслиги

Голкипер столичного «Локомотива» Даниил Худяков поведал об интересе со стороны европейских клубов.

«Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но что дальше - не в курсе. Названия клубов не скажу. Страна? Германия», - передает слова 19-летнего вратаря издание «Спорт-экспресс».

В сезоне-2022/2023 Худяков принял участие в 18 поединках за «железнодорожников», в которых пропустил 34 гола. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

После 17 туров «Локомотив» с 13 баллами занимает место в зоне переходных матчей.