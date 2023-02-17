Уткин отреагировал на решение «Спартака» продлить Абаскаля

Популярный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на решение руководства московского «Спартака» подписать новое трудовое соглашение с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Спартак» подписал новый контракт с Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход. Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагораживает наш чемпионат», - поведал Уткин на своем канале в ютубе.

Напомним, что новое трудовое соглашение между Абаскалем и «красно-белыми» рассчитано до 2025 года. Под его руководством команда стала триумфатором Зимнего кубка РПЛ.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Спартак» с 36 баллами занимает второе место в турнирной таблице.